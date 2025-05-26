Евросоюз хочет применять санкции против РФ совместно с США

Евросоюз намерен применять санкции в отношении России в согласованном порядке с партнерами, включая США. Об этом верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила в кулуарах встречи министров иностранных дел в Брюсселе в понедельник, 26 мая. «Мы должны оказать давление на Россию, чтобы и там появилось стремление к миру», - приводят ее слова журналисты.

По словам политика, европейская сторона готова к этому и надеется, что другие международные партнеры последуют ее примеру. Одновременно с этим Каллас назвала «совершенно ужасающими» недавние удары российской армии по Киеву и предположила, что Москва таким образом оказывает давление на Украину.

Днем ранее Кая Каллас также публично призвала усилить давление на Россию. «Совершенные минувшей ночью атаки показывают, что Россия стремится к новым страданиям и уничтожению Украины. Шокирует, когда видишь детей среди невинных жертв, пострадавших и убитых. Мои мысли сегодня с этими семьями. Нам необходимо сильнейшее международное давление на Россию, чтобы остановить эту войну», - написала она в соцсети Х.

Источник: DW