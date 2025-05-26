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Захарова пошутила, что Макрона ударила «рука Кремля»

First News Media17:46 - Сегодня
Захарова пошутила, что Макрона ударила «рука Кремля»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ироничной форме прокомментировала кадры, на которых президент Франции Эмманюэль Макрон получает удар от своей жены Брижит при выходе из самолета.

«Кадры, на которых Макрон получает хук правой от своей жены по прилете в Ханой, уже облетели интернет, - написала дипломат Telegram-канале. - Но интересно не это, а то, какую легенду на этот раз придумает Елисейский дворец». «Подсказываю: может, это была «рука Кремля», - добавила она.

Захарова напомнила, что в прошлый раз, когда в сети появились видео «снежной вечеринки» в вагоне поезда из Киева, «пиарщики Макрона не придумали ничего лучше, чем обвинить самих же журналистов в распространении фейков». «Мол, это просто салфетка, а про ложечку для сахара/кофе и не упомянули. Что на этот раз? Первая леди решила взбодрить мужа нежным поглаживанием по щеке и не рассчитала силы? Подавала салфетку, но промазала? Хотела поправить воротничок, а дотянулась до любимой физиономии? Споткнулась и была остановлена в падении надежным лицом президента Франции?» - предположила официальный представитель МИД.

Источник: ТАСС

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