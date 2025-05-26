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В США опровергли данные о согласии ХАМАС на прекращение огня - ОБНОВЛЕНО

First News Media19:20 - Сегодня
В США опровергли данные о согласии ХАМАС на прекращение огня - ОБНОВЛЕНО

Радикальное палестинское движение ХАМАС не давало согласия на предложение США по условиям перемирия в секторе Газа.

Об этом спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф заявил корреспонденту портала Axios Бараку Равиду.

"Спецпосланник Белого дома Стивен Уиткофф отверг заявление ХАМАС о том, что движение согласилось на его предложение о заложниках и прекращении огня", - написал журналист в соцсети X.

По его словам, Уиткофф охарактеризовал действия палестинских радикалов как "разочаровывающие и абсолютно неприемлемые".

17:55

Палестинское движение ХАМАС согласилось с предложением спецпосланника президента США Стива Уиткоффа о прекращении огня в секторе Газа, сообщил палестинский телеканал Al Aqsa со ссылкой на источник.

«ХАМАС согласился с предложением спецпосланника США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа, которое подчеркивает постоянное прекращение огня в секторе Газа», - заявил источник телеканала.

Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на палестинский источник, знакомый с ходом переговоров, передавало, что новое предложение по прекращению военных действий в секторе Газа между Израилем и ХАМАС предполагает возвращение десяти израильских заложников, прекращение огня на 70 дней и частичный уход израильских военных с территории полуэксклава. Согласно источнику, посредники в переговорах между сторонами представили это предложение в течение последних нескольких дней. Он добавил, что предложение появилось в результате видения Уиткоффа.

Источник: РИА Новости

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