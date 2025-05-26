В исправительном учреждении №10 8 помилованным вручены справки - ФОТО

В исправительном учреждении №10 Пенитенциарной службы Министерства юстиции исполнено распоряжение о помиловании, подписанное Президентом Ильхамом Алиевым 26 мая.

Как сообщает 1news.az, справки лицам, подпадающим под действие распоряжения, вручили депутаты Хикмет Бабаоглу и Бахруз Магеррамов, замначальника Пенитенциарной службы Минюста генерал-майор Орхан Гасымов, начальник Управления по правам человека и коммуникациям Минюста Ляман Гусейнзаде, члены Общественного совета при данном министерстве и другие представители общественности.

В указанном заведении действие распоряжения было применено к 8 лицам, один из которых – гражданин Грузии.

Выступая на мероприятии, О.Гасымов сообщил, что это 71-е распоряжение о помиловании. До сих пор на основании этих распоряжений на свободу вышли более 10 тысяч человек.

Напомним, что на основании подписанного Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым распоряжения о помиловании на свободу выйдут 220 человек.

Гафар Агаев

Фото: Надир Ибрагимли