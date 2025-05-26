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Трамп: Путин «сошел с ума», а Зеленский «создает проблемы»

First News Media09:38 - Сегодня
Трамп: Путин «сошел с ума», а Зеленский «создает проблемы»

Президент США Дональд Трамп вновь разочарован и выражает недовольство позициями российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского.

«У меня всегда были очень хорошие отношения с Владимиром Путиным из России, но с ним что-то случилось. Он совершенно СОШЕЛ С УМА! Он без надобности убивает множество людей, и я говорю не только о солдатах. Ракеты и беспилотники сбрасываются на города Украины без всякой причины. Я всегда говорил, что ему нужна ВСЯ Украина, а не только ее часть, и, возможно, это оказывается правдой, но если он это сделает, это приведет к падению России!» - написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.

Не меньшее недовольство высказал Трамп и об украинском коллеге.

«Точно так же президент Зеленский не оказывает своей стране никакой услуги, говоря так, как он это делает. Все, что выходит из его рта, создает проблемы, мне это не нравится, и лучше бы это прекратилось», - подчеркнул Трамп.

В очередной раз он повторился о том, что «это война, которая никогда бы не началась, если бы я был президентом».

«Это война Зеленского, Путина и Байдена, а не «Трампа», я лишь помогаю тушить большие и уродливые пожары, которые были начаты из-за Вопиющей Некомпетентности и Ненависти», - резюмировал американский лидер.

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