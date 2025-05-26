Трамп перенес введение 50-процентных пошлин для Евросоюза на июль

США перенесли срок введения пошлин для европейских товаров в размере 50% до 9 июля, передает Bloomberg со ссылкой на слова американского президента Дональда Трампа.

«У нас был очень приятный разговор, и я согласился перенести его (дедлайн по пошлинам —ред.)», — сказал он по итогам телефонной беседы с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Она в Х также назвала звонок «хорошим» и отметила, что сторонам для достижения «выгодной сделки» понадобится время до 9 июля. Bloomberg напоминает, что в этот день истечет срок приостановки действия 20-процентных пошлин, которыми ранее Трамп угрожал обложить импорт из Евросоюза. Сейчас ставка составляет 10%. Повысить пошлины до 50% он пригрозил уже с 1 июня.

Согласно расчетам Bloomberg Economics, если Трамп введет 50-процентные пошлины, это затронет торговлю товарами между США и ЕС на сумму $321 млрд, снизит американский ВВП почти на 0,6% и повысит цены более чем на 0,3%.

Замминистра финансов США Майкл Фолкендер ранее заявил, что сложность переговоров о тарифах с Европой заключается в том, что Вашингтон ведет их со всем блоком и при этом старается устранить торговые барьеры в контактах с отдельными европейскими странами.

23 мая Трамп говорил, что сделки с ЕС по поводу тарифов не будет, так как союз «воспользовался» США для получения доходов.

Financial Times писала, что Брюссель извлек уроки из опыта пошлинных переговоров с Вашингтоном других стран, в частности Китая и Великобритании. Первый — не нужно обострять ситуацию и провоцировать Трампа, если вы не хотите новых экономических потерь. Второй — стоит подождать, пока Трамп успокоится сам, чем говорить ему об этом. Третий — не нужно торопиться со сделкой, чтобы она не получилась «плохой».

В частности, ЕС не хочет такого же соглашения, как у Вашингтона и Лондона. Они договорились о 10-процентной базовой пошлине, снижении тарифа для импорта британских автомобилей в количестве 100 тыс. штук и снижении до нуля пошлины на сталь из королевства.

Источник: РБК