Трамп «недоволен» Путиным — «Я не знаю, что, черт возьми, с ним случилось» - ВИДЕО

Президент США Дональд Трамп заявил, что «не доволен» тем, что делает президент РФ Владимир Путин — «убивает много людей».

«Я не знаю, что, черт возьми, случилось с Путиным, — говорит он. – Я знаю его давно. Я всегда ладил с ним. Но он запускает ракеты в города и убивает людей, и мне это не нравится».

Он добавил: «Мне не нравится то, что делает Путин. Ни капельки. Он убивает людей. И что-то случилось с этим парнем, и мне это не нравится».

Трамп также заявил, что рассматривает ввод новых санкций против России.

Источник: Sky News