Иран предлагает странам Южного Кавказа доступ к портам Бендер-Аббаса

Иран предложил соседним странам создать независимые портовые организации в Бендер-Аббасе.

Об этом заявил официальный представитель МИД Сейед Абдолрасул Мохаджер Хеджази во время открытия сухого порта Тегеран-Априн, пишет Mehr.

Хеджази подчеркнул, что Иран, учитывая транзитные возможности, может стать логистическим центром, соединяющим региональные страны.

Он объяснил, что несколько соседей, в том числе не имеющих доступа к открытым морям, — страны Центральной Азии, Россия, Беларусь, страны Южного Кавказа, — теперь могут получить доступ к Бендер-Аббасу через иранские транспортные сети.

Хеджази добавил, что власти Ирана готовы оказать необходимую поддержку этим странам в Бендер-Аббасе. По его словам, Объединенные Арабские Эмираты также могут воспользоваться безопасными, близкими и эффективными маршрутами Ирана для доступа к Центральной Азии.