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Установлена личность человека, въехавшего на автомобиле в толпу в Ливерпуле - ОБНОВЛЕНО

First News Media00:00 - Сегодня
Установлена личность человека, въехавшего на автомобиле в толпу в Ливерпуле - ОБНОВЛЕНО

В Ливерпуле автомобилем, въехавшим в толпу, управлял 53-летний гражданин Великобритании.

Об этом говорится в сообщении, распространённом городской полицией.

23:00

Автомобиль в Ливерпуле въехал в толпу людей, отмечающих чемпионство местного футбольного клуба в английской Премьер-лиге.

Об этом сообщает The Telegraph.

По словам очевидцев, которые приводит газета, в результате инцидента пострадали 17 человек.

Правоохранители уже задержали водителя автомобиля, информации о его мотивах нет.

"Автомобиль остановился на месте происшествия, водитель не пытался скрыться, он задержан. Сейчас на месте происшествия находятся экстренные службы", - добавил представитель полиции.

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