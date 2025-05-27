Установлена личность человека, въехавшего на автомобиле в толпу в Ливерпуле - ОБНОВЛЕНО
В Ливерпуле автомобилем, въехавшим в толпу, управлял 53-летний гражданин Великобритании.
Об этом говорится в сообщении, распространённом городской полицией.
23:00
Автомобиль в Ливерпуле въехал в толпу людей, отмечающих чемпионство местного футбольного клуба в английской Премьер-лиге.
Об этом сообщает The Telegraph.
По словам очевидцев, которые приводит газета, в результате инцидента пострадали 17 человек.
Правоохранители уже задержали водителя автомобиля, информации о его мотивах нет.
"Автомобиль остановился на месте происшествия, водитель не пытался скрыться, он задержан. Сейчас на месте происшествия находятся экстренные службы", - добавил представитель полиции.
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