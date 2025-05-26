Пашинян пригрозил изменить конституцию ради заключения мира с Баку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что лично инициирует изменения в основной закон Армении, если Конституционный суд не одобрит мирное соглашение с Азербайджаном.

«Мы должны отправить соглашение в Конституционный суд. Тут нет выбора <...>. Если Конституционный суд решит, что соглашение не соответствует законам Армении, то моя личная позиция заключается в том, что я инициирую внесение изменений в конституцию, поскольку считаю, что возможность заключения мира нельзя упускать», - сказал он на международном форуме Yerevan Dialogue.

Источник: ТАСС