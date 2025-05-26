Лачинскому аэропорту присвоен международный статус
Лачинскому аэропорту присвоен международный статус.
Как сообщает Report, соответствующий документ подписал премьер-министр Али Асадов.
Министерству иностранных дел Азербайджана поручено направить соответствующую информацию в международные организации.
Постановление вступает в силу со дня подписания.
Отметим, что Лачинский аэропорт будет введен в эксплуатацию в 2025 году и станет 9-ым международным аэропортом в Азербайджане, в том числе третьим на освобожденных территориях.
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