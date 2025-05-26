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Пашинян: Подписание мирного договора решает все возможные проблемы между Арменией и Азербайджаном

First News Media11:37 - Сегодня
Пашинян: Подписание мирного договора решает все возможные проблемы между Арменией и Азербайджаном

Подписание мирного договора решает все возможные проблемы между Арменией и Азербайджаном.

Об этом заявил премьер-министр РА Никол Пашинян на открытии проходящего в армянской столице «Ереванского диалога».

Он напомнил, что Иревану и Баку удалось согласовать текст мирного договора: «Переговоры завершены, Армения и лично я заявил, что готов подписать документ».

Премьер-министр отметил, что Азербайджан официально увязывает подписание мирного договора с двумя вопросами. Первый касается роспуска Минской группы ОБСЕ, которая была создана для того, чтобы служить переговорной площадкой. Пашинян сообщил, что для армянской стороны роспуск МГ ОБСЕ приемлем, «но мы должны увериться, что Армения и Азербайджан одинаково воспринимают ситуацию, что их намерение не сводится к тому, чтобы перенести конфликт на территорию РА».

Он добавил, что Иреван предлагает подписать сразу два документа – мирный договор и обращение к ОБСЕ с предложением роспуска МГ.

Источник: News.am

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