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ЕС намерен занять место USAID по «продвижению демократии»

First News Media12:35 - Сегодня
ЕС намерен занять место USAID по «продвижению демократии»

Европейский союз намерен хотя бы частично занять место Агентства США по международному развитию (USAID) в странах третьего мира, сосредоточившись на проектах по «продвижению демократии».

Об этом заявила глава дипслужбы Евросоюза Кая Каллас по прибытии на заседание совета ЕС по вопросам развития.

«Министры будут обсуждать последствия выхода USAID из проектов помощи развития и где ЕС сможет прийти на замену, - сказала она. - Мы не сможем заполнить пустоту, которую оставляют за собой США, но мы сфокусируемся на европейских приоритетах - это демократия, свобода СМИ, такие приоритеты, как права человека и демократия», - сказала Каллас.

3 февраля Вашингтон фактически приостановил деятельность агентства USAID, которое выделяло значительный объем средств на финансирование международных организаций. 10 марта госсекретарь Марко Рубио, назначенный временным руководителем USAID, сообщил, что правительство по итогам проверки прекратило действие 83% программ этого ведомства.

Взамен США учредит специальный фонд A1OF с бюджетом в $2,9 млрд, который, по словам Рубио, будет быстро реагировать на кризисы, активно взаимодействовать с важными партнерами, такими как Индия и Иордания, поддерживать необходимые усилия по репатриации и противостоять стратегическим угрозам со стороны ближайших конкурентов, таких как Китай.

Источник: ТАСС

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