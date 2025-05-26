Макрон объяснил пощечину жены - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что перед выходом из самолета во Вьетнаме «просто дурачился» со своей женой Брижит, как они обычно это делают.

«Мы с супругой просто дурачились, как мы часто с ней это делаем, ничего более», - сказал президент, общаясь с журналистами. Трансляция велась на странице Елисейского дворца в X.

По словам Макрона, его удивило, что это видео «превратилось в какую-то катастрофу планетарного масштаба, вокруг которой даже уже строят теории».

Макрон также упомянул видеозапись из поезда, в котором он вместе с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и премьер-министром Великобритании Киром Стармером ехал в Киев, где он «якобы убрал со стола сверток с наркотиком». Французский лидер заявил, что просто убрал салфетку и назвал «все эти интерпретации видеороликов несерьезными». «Куча сумасшедших тратят время, выдумывая объяснения под этими видео», - сказал Макрон.

Ранее агентство Associated Press распространило видео прилета президента Франции во Вьетнам. На кадрах Макрон все еще находится внутри самолета, в этот момент появляется рука его жены, хотя ее саму не видно.

Телеканал BFMTV добавил, что глава государства выглядел удивленным, но быстро повернулся, чтобы поприветствовать встречающих. После инцидента пара спустилась по трапу. Макрон, как обычно, протянул жене руку, но она проигнорировала ее и держалась за поручень.

Макрон вместе с женой отправился с серией официальных визитов по азиатским странам. После Вьетнама, где он планирует задержаться до 27 мая, он отправится в Индонезию, где будет находиться 28-29 мая, а 29 и 30 мая его ожидают в Сингапуре, где он станет первым европейским лидером, который примет участие в конференции по безопасности «Диалог Шангри-Ла».

Источник: ТАСС

12:40

Президент Франции Эммануэль Макрон получил пощечину от жены Брижит перед началом недельного турне по Юго-Восточной Азии.

Об этом сообщает портал Actu.fr со ссылкой на AFP.

На кадрах, снятых в аэропорту Ханоя во Вьетнаме видно, как открывается дверь президентского самолета. Внутри борта видно Эммануэля Макрона. В этот момент появляется рука его жены, хотя ее самой не видно полностью, и наносит ему легкий удар.

Кадры вызвали широкий резонанс в сети. Подлинность видео уже подтвердил Елисейский дворец.

Макрон выглядит удивленным, но быстро поворачивается, чтобы поприветствовать встречающих. Через некоторое время президент вместе с супругой спускаются по трапу.

Источник: Газета.ру