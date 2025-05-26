 Макрон объяснил пощечину жены - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Макрон объяснил пощечину жены - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

First News Media16:55 - Сегодня
Макрон объяснил пощечину жены - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что перед выходом из самолета во Вьетнаме «просто дурачился» со своей женой Брижит, как они обычно это делают.

«Мы с супругой просто дурачились, как мы часто с ней это делаем, ничего более», - сказал президент, общаясь с журналистами. Трансляция велась на странице Елисейского дворца в X.

По словам Макрона, его удивило, что это видео «превратилось в какую-то катастрофу планетарного масштаба, вокруг которой даже уже строят теории».

Макрон также упомянул видеозапись из поезда, в котором он вместе с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и премьер-министром Великобритании Киром Стармером ехал в Киев, где он «якобы убрал со стола сверток с наркотиком». Французский лидер заявил, что просто убрал салфетку и назвал «все эти интерпретации видеороликов несерьезными». «Куча сумасшедших тратят время, выдумывая объяснения под этими видео», - сказал Макрон.

Ранее агентство Associated Press распространило видео прилета президента Франции во Вьетнам. На кадрах Макрон все еще находится внутри самолета, в этот момент появляется рука его жены, хотя ее саму не видно.

Телеканал BFMTV добавил, что глава государства выглядел удивленным, но быстро повернулся, чтобы поприветствовать встречающих. После инцидента пара спустилась по трапу. Макрон, как обычно, протянул жене руку, но она проигнорировала ее и держалась за поручень.

Макрон вместе с женой отправился с серией официальных визитов по азиатским странам. После Вьетнама, где он планирует задержаться до 27 мая, он отправится в Индонезию, где будет находиться 28-29 мая, а 29 и 30 мая его ожидают в Сингапуре, где он станет первым европейским лидером, который примет участие в конференции по безопасности «Диалог Шангри-Ла».

Источник: ТАСС

12:40

Президент Франции Эммануэль Макрон получил пощечину от жены Брижит перед началом недельного турне по Юго-Восточной Азии.

Об этом сообщает портал Actu.fr со ссылкой на AFP.

На кадрах, снятых в аэропорту Ханоя во Вьетнаме видно, как открывается дверь президентского самолета. Внутри борта видно Эммануэля Макрона. В этот момент появляется рука его жены, хотя ее самой не видно полностью, и наносит ему легкий удар.

Кадры вызвали широкий резонанс в сети. Подлинность видео уже подтвердил Елисейский дворец.

Макрон выглядит удивленным, но быстро поворачивается, чтобы поприветствовать встречающих. Через некоторое время президент вместе с супругой спускаются по трапу.

Источник: Газета.ру

Поделиться:
1560

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами, проведенными на участке ...

Политика

Айхан Гаджизаде: Заявления Пашиняна ставят под сомнение приверженность Армении ...

Мнение

Запутанные счета: Жители Баку не понимают, за что платят ЖЭКам и муниципалитету

Политика

На суде нашел подтверждение факт грабежей на оккупированных вооруженными силами ...

В мире

Германия, Британия, Франция и США сняли ограничения на дальнобойность поставленного Украине оружия - Мерц

ХАМАС согласился на предложение США о прекращении огня в Газе

Захарова пошутила, что Макрона ударила «рука Кремля»

Евросоюз хочет применять санкции против РФ совместно с США

Выбор редактора

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Новости для вас

Землетрясение у побережья Турции: В Эгейском море зафиксированы сильные толчки

В Казахстане на берегу Каспия обнаружили свыше 100 погибших тюленей

Телефонный разговор между Путиным и Трампом продолжался более двух часов - ОБНОВЛЕНО

Labubu — игрушка, которую хотят все. Но почему?

Последние новости

Германия, Британия, Франция и США сняли ограничения на дальнобойность поставленного Украине оружия - Мерц

Сегодня, 18:30

​​​​​​​Стали известны имена ведущих DREAM Fest 2025 – ФОТО

Сегодня, 18:20

Чудо в Баку: Девушка выжила после падения с 10-го этажа

Сегодня, 18:15

В исправительном учреждении №10 8 помилованным вручены справки - ФОТО

Сегодня, 18:00

ХАМАС согласился на предложение США о прекращении огня в Газе

Сегодня, 17:55

Захарова пошутила, что Макрона ударила «рука Кремля»

Сегодня, 17:46

«Мы верим, что бизнес играет важную роль в формировании будущего» — Айтадж Мухтарзаде, глава группы по связям с общественностью и коммуникациям PASHA Holding

Сегодня, 17:32

Айхан Гаджизаде: Заявления Пашиняна ставят под сомнение приверженность Армении миру

Сегодня, 17:28

Евросоюз хочет применять санкции против РФ совместно с США

Сегодня, 17:27

Франция и Армения планируют закрепить стратегические отношения

Сегодня, 17:06

В Лянкяране задержан крупный наркоторговец

Сегодня, 17:04

Распоряжение о помиловании исполнено в исправительном учреждении №6 - ФОТО

Сегодня, 17:02

Британия, Франция, ФРГ и США сняли ограничения с военных поставок Украине

Сегодня, 17:00

Эйман Аль-Кааби: Цифровое пространство должно регулироваться не только технологиями, но и принципами справедливости и равенства

Сегодня, 17:00

Макрон объяснил пощечину жены - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:55

Херизал Хазри: Пропаганда сосуществования не должна ограничиваться только моральными принципами

Сегодня, 16:50

Прокуратура расследует смерть военнослужащего

Сегодня, 16:45

Шейх уль-ислам: Исламофобия в западных странах растет тревожными темпами

Сегодня, 16:40

Запутанные счета: Жители Баку не понимают, за что платят ЖЭКам и муниципалитету

Сегодня, 16:35

Халид аль-Гейт: Борьба с исламофобией должна сопровождаться превентивными мерами, просветительскими программами и эффективной политикой

Сегодня, 16:30
Все новости
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Говорят, время лечит, но, к сожалению, в действительности это не так - оно лишь притупляет горечь утраты. И наши сердца02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50