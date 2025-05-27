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Совет ЕС утвердил военный фонд SAFE

First News Media14:30 - Сегодня
Совет ЕС утвердил военный фонд SAFE

Совет ЕС во вторник согласовал создание программы SAFE для инвестирования милитаризации Евросоюза на 150 миллиардов евро, говорится в заявлении Совета, передает РИА Новости.

«Через SAFE ЕС предоставит до 150 миллиардов евро, которые будут выплачены заинтересованным государствам-членам по требованию и на основе национальных планов. Выплаты будут осуществляться в форме долгосрочных кредитов по конкурентоспособным ценам», - указывается в документе.

Сообщается, что эта программа, в том числе, будет доступна и для Украины.

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