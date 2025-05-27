Москва продолжает поддерживать карабахских армян продовольствием и средствами гигиены

Очередная партия гуманитарной помощи будет передана карабахским армянам со стороны Русской гуманитарной миссии (РГМ).

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге во вторник.

«Вопрос предоставления гуманитарной помощи находится в сфере внимания российской стороны», - заверила она.

По ее словам, с армянской стороны этой темой занимается республиканское отделение АНО «Евразия».

Захарова напомнила, что ранее РГМ уже направляла гуманитарные грузы в Армению: так в октябре 2023 года карабахским армянам было передано 6 тонн продовольствия, средств личной гигиены.