В Армении 10 тысяч уклонистов от службы находятся в розыске

Председатель Национального собрания Армении Ален Симонян заявил, что в настоящее время в стране около 10 тысяч человек уклоняются от военной службы и числятся в розыске.

Комментируя законопроект, предусматривающий возможность освобождения от службы за плату, он подчеркнул, что обсуждения продолжаются и возможны изменения. По его словам, конечная цель — переход к полностью «профессиональной армии, где служат ответственные и мотивированные люди», передают армянские СМИ.

Симонян также отметил, что ранее состоятельные граждане уже освобождали своих детей от службы, и проект направлен на более прозрачное регулирование ситуации.