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Куда теперь ходят за модой в Баку? В MIUM, где бренды, архитектурный дизайн и эмоции соединились в одно целое - ФОТО

First News Media15:30 - Сегодня
Куда теперь ходят за модой в Баку? В MIUM, где бренды, архитектурный дизайн и эмоции соединились в одно целое - ФОТО

MIUM — модный формат, которого Баку ещё не знал.

На этаже -1 в Ganjlik Mall открылось нечто особенное — место, которое изменяет ритм модной жизни города. MIUM — это не просто мультибрендовый магазин. Это — концепция, архитектурный проект, культурное высказывание и эстетический опыт, объединившиеся в одном пространстве.

Такого формата в столице ещё не было: не просто fashion-локация, а пространство, где сочетаются выбор международных брендов, дизайнерская среда и доступный премиум-подход для каждой семьи, каждого возраста, каждого стиля.

Открыто всем: философия доступного премиума

MIUM создавался с мыслью о городе, в котором живут разные люди, с разными вкусами, стилями, потребностями. Он открыт и честен: здесь есть качественный выбор, любовь к клиенту и атмосфера эстетического комфорта.

«MIUM — это пространство, где премиум становится личным. Место, куда заходят не только за вещами, но за ощущением того, что ты — любишь себя. Где тебя встречает не витрина, а среда, в которой хочется быть», — подчеркивают основатели проекта.

Уникальный интерьер как художественный манифест

То, что делает MIUM действительно уникальным, — это интерьер, не имеющий аналогов в Баку. Пространство было полностью разработано итальянским архитектором Антонио Барбиери, известным по своим работам для Gucci, Diesel, Ermanno Scervino и пр. И проект, созданный специально для Баку, стал для Барбиери личным художественным высказыванием.

«MIUM — не просто магазин. Это путь, созданный эмоциями. Я хотел создать место, где человек будет двигаться не между товарами, а между ощущениями: света, формы, ритма», — рассказывает Барбиери.

Интерьер построен на плавных линиях, прозрачных зонах, тактильных текстурах и палитре, основанной на природных, средне-насыщенных оттенках. Здесь нет визуального давления — пространство как бы «дышит», даря ощущение свободы и безопасности. Ключевой символ — круг — повторяется во всём: в мебели, логотипе, навигации.

«Круг для меня — это символ целостности и возвращения. Он сопровождает посетителя от входа до выхода, соединяя разные зоны в одну эмоциональную историю», — добавляет архитектор.

Формат, где бренд — это не просто имя

В MIUM представлены коллекции мужской и женской одежды от таких брендов, как Boss, Diesel, DKNY, Miss Sixty, Bardot, Hugo, Lauren by Ralph Lauren, Les Benjamins и многих других. Также здесь можно найти широкий выбор спортивной одежды и обуви от культовых брендов Adidas, Nike, Puma, Fila и др.

Ассортимент подбирается с учётом различных сценариев повседневной жизни: удобные повседневные вещи, расслабленные образы для отпуска, спортивные костюмы и кроссовки, а также наряды для особых случаев. Пространство магазина организовано интуитивно и удобно, с заботой о времени и внимании каждого покупателя.

Впереди — ещё больше

В ближайшие время MIUM станет ещё больше, открывается отдельная beauty-зона, где появятся премиальная косметика, парфюмерия и уходовые средства. Кроме того, планируются ивенты, капсульные коллекции, креативные pop-up проекты — MIUM будет развиваться как платформа для моды, вдохновения и жизни.

Почему именно MIUM?

🔸 Это первый в Баку мультибрендовый концепт с подобным авторским интерьером
🔸 Здесь собраны международные бренды в полностью вовлекающей и комфортной атмосфере
🔸 Это магазин для всех: молодых профессионалов, подростков и детей
🔸 Это опыт, а не просто шопинг
🔸 Это стиль нового Баку: современный, открытый, глубокий

MIUM — пространство, в котором Баку узнал себя

MIUM — это пространство, которое отражает дух современного Баку: динамичного, эстетичного, амбициозного и человечного. Здесь важно не просто что вы покупаете, а как вы себя чувствуете в момент выбора.

«Если MIUM мог бы прошептать что-то каждому, кто заходит, он бы сказал:
"Ты здесь не просто за покупкой. Ты здесь, чтобы вспомнить, кем ты становишься"». — говорит Антонио Барбиери.

MIUM дарит городу не только глобальные имена в моде, но и то самое ощущение удовольствия — когда шопинг вдохновляет, а пространство радует.

📍 Контакты:

MIUM
Ganjlik Mall, -1 этаж
+994 10 253 11 55; +994 10 253 11 33
Instagram: @miumbaku

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