Еще 48 семьям, переселившимся в село Кенгерли Агдамского района, вручены ключи от домов - ФОТО

Группа переселенцев, отправленная 27 мая в рамках программы Великого возвращения в село Кенгерли Агдамского района, прибыла в пункт назначения.

Переселенным на данном этапе 48 семьям в составе 206 человек вручены ключи от новых построенных частных домов. В церемонии приняли участие представители Специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах, а также Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

Отметим, что в настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре проживает более 43 тыс. человек. К ним, наряду с бывшими вынужденными переселенцами, относятся лица, работающие над реализацией проектов в этом регионе, а также выполняющие служебные обязанности в местных подразделениях отдельных государственных структур, занятые в возобновивших работу учреждениях здравоохранения, образования, культуры, туризма, промышленности и энергетики.

Источник: АЗЕРТАДЖ