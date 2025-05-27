Грузоперевозчики протестуют у здания правительства Армении — требуют налоговых послаблений

Армянские грузоперевозчики провели акцию протеста у здания правительства с требованием встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Как сообщают армянские СМИ, они сетуют на то, что оказались брошены на произвол судьбы, так как их проблемы и интересы, как для представителей регулирующих органов иностранных государств, так и Армении - не являются приоритетными. Армянские машины, по их словам, загружают/выгружают в последнюю очередь, даже если они везут скоропортящуюся продукцию. Грузоперевозчики отметили, что грузинские таможенники отдают предпочтение своим же экспедиторам, тогда так подобного подхода не придерживаются армянские таможенники. Подобная ситуация, как они отметили, и на КПП «Верхний Ларс». То есть на всех пропускных пунктах армянские грузоперевозчики сталкиваются с пренебрежением, в том числе у себя на родине.

Помимо этого, участники акции протеста заявили, что и армянские логистические компании отдают предпочтение работе с иностранными экспедиторами, нежели местными из- за предложенных тарифов последними. Они обратили внимание на то, что иностранные перевозчики не платят тех дополнительных налогов в нашей стране, которые выплачивают они. Таким образом, формируются неравные условия. Грузоперевозчики требуют обеспечить равные условия и контроль за деятельностью армянских логистов.

В связи с ситуацией грузоперевозчики просят найти решение - либо применять к ним льготные налоговые тарифы, либо вычесть с выплачиваемого налога расходы, совершенные в третьей стране.