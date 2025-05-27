 «Пикачу», «Покемон» и «Пудинг»: Япония ограничивает свободу выбора имён новорождённых | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

«Пикачу», «Покемон» и «Пудинг»: Япония ограничивает свободу выбора имён новорождённых

First News Media17:13 - Сегодня
«Пикачу», «Покемон» и «Пудинг»: Япония ограничивает свободу выбора имён новорождённых

Япония ввела новые правила в Закон о семейном регистре, которые существенно меняют подход к выбору имён для новорождённых. Теперь родители обязаны указывать фонетическое чтение иероглифов кандзи в именах детей, и при этом допускаются лишь традиционные, общепринятые произношения.

Эта норма направлена на ограничение так называемых «кира-кира» имён — ярких и необычных, которые стали популярными с конца 1980-х годов. Среди таких имён встречаются как «Пикачу» — в честь знаменитого персонажа из «Покемонов», так и более экстравагантные варианты вроде «Пудинг», «Кинг» или «Цезарь». Новые правила позволят официальным органам отклонять имена, если их произношение считается нестандартным, антиобщественным или может негативно повлиять на будущее ребёнка.

Данное решение стало результатом долгих лет обсуждений и споров в обществе. Японские власти тщательно рассматривали вопрос свободы выбора имён, учитывая общественные нормы и интересы детей. Один из самых известных примеров — случай 1994 года, когда родителям было отказано в регистрации имени сына «Акума» (в переводе «Дьявол»), что вызвало широкую дискуссию о пределах допустимого в выборе имён.

Теперь новые правила вступили в силу, демонстрируя баланс между традициями и современными вызовами, а также стремление сохранить культурное наследие, одновременно защищая права и будущее младшего поколения.

Источники: TheGuardin, MyNews

Джамиля Суджадинова

Поделиться:
169

Актуально

Xроника

В Лачине состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с премьер-министром ...

Xроника

Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Лачин» - ФОТО

Xроника

Маттарелла поздравил Ильхама Алиева с Днем независимости Азербайджана

Xроника

Токаев направил поздравительное письмо Ильхаму Алиеву

В мире

Совет ЕС одобрил создание фонда милитаризации на €150 млрд

«Пикачу», «Покемон» и «Пудинг»: Япония ограничивает свободу выбора имён новорождённых

Грузоперевозчики протестуют у здания правительства Армении — требуют налоговых послаблений

Впервые в истории: роботы вышли на ринг - ВИДЕО

Выбор редактора

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Новости для вас

17-летнего Адама Кадырова наградили второй за 10 дней медалью

Байден впервые вышел в свет после новости о тяжелой болезни

Макрон объяснил пощечину жены - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

СМИ: В Европе опасаются, что Трамп может бросить Украину

Последние новости

Представители медиа Азербайджана посетили популярный узбекский телеканал

Сегодня, 19:00

Узбекская компания заинтересована в экспорте семян хлопка-сырца в Азербайджан

Сегодня, 18:49

В Азербайджанском русском драмтеатре состоится показ «Острова сокровищ» в рамках гастролей «Балтийского дома»

Сегодня, 18:30

Совет ЕС одобрил создание фонда милитаризации на €150 млрд

Сегодня, 18:30

Азербайджанское бюро по туризму удостоено международной премии «Совершенный глобальный партнер года» - ФОТО

Сегодня, 18:15

В Лачине состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с премьер-министром Пакистана в узком составе - ФОТО

Сегодня, 18:00

Доступна обновленная схема движения и список остановок общественного транспорта

Сегодня, 17:44

Дубай приезжает в Баку: Richmond Properties представляет самые горячие инвестиционные возможности в недвижимость ОАЭ для Азербайджана – ФОТО

Сегодня, 17:35

Вулкан на Гавайях проснулся: поток лавы достиг высоты Эйфелевой башни – ВИДЕО - ФОТО

Сегодня, 17:24

ИИ вышел из-под контроля и начал шантажировать своих создателей

Сегодня, 17:20

Тяжелое ДТП в Лянкяране, водители госпитализированы - ФОТО

Сегодня, 17:16

В заповеднике Гала распространилась болезнь среди животных? – Официальная реакция

Сегодня, 17:15

«Пикачу», «Покемон» и «Пудинг»: Япония ограничивает свободу выбора имён новорождённых

Сегодня, 17:13

В Азербайджане зачитан приговор лицу, обвиняемому в финансировании международного терроризма

Сегодня, 17:11

Мать шехида объяснила инцидент с мемориальной доской сына - ВИДЕО

Сегодня, 17:07

Грузоперевозчики протестуют у здания правительства Армении — требуют налоговых послаблений

Сегодня, 17:06

Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Лачин» - ФОТО

Сегодня, 17:00

Хакан Фидан охарактеризовал политику Азербайджана на Южном Кавказе как мудрую и взвешенную

Сегодня, 16:55

Замминистра иностранных дел Украины: Нам понадобится опыт Азербайджана

Сегодня, 16:50

Впервые в истории: роботы вышли на ринг - ВИДЕО

Сегодня, 16:45
Все новости
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Говорят, время лечит, но, к сожалению, в действительности это не так - оно лишь притупляет горечь утраты. И наши сердца02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50