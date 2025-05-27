«Пикачу», «Покемон» и «Пудинг»: Япония ограничивает свободу выбора имён новорождённых

Япония ввела новые правила в Закон о семейном регистре, которые существенно меняют подход к выбору имён для новорождённых. Теперь родители обязаны указывать фонетическое чтение иероглифов кандзи в именах детей, и при этом допускаются лишь традиционные, общепринятые произношения.

Эта норма направлена на ограничение так называемых «кира-кира» имён — ярких и необычных, которые стали популярными с конца 1980-х годов. Среди таких имён встречаются как «Пикачу» — в честь знаменитого персонажа из «Покемонов», так и более экстравагантные варианты вроде «Пудинг», «Кинг» или «Цезарь». Новые правила позволят официальным органам отклонять имена, если их произношение считается нестандартным, антиобщественным или может негативно повлиять на будущее ребёнка.

Данное решение стало результатом долгих лет обсуждений и споров в обществе. Японские власти тщательно рассматривали вопрос свободы выбора имён, учитывая общественные нормы и интересы детей. Один из самых известных примеров — случай 1994 года, когда родителям было отказано в регистрации имени сына «Акума» (в переводе «Дьявол»), что вызвало широкую дискуссию о пределах допустимого в выборе имён.

Теперь новые правила вступили в силу, демонстрируя баланс между традициями и современными вызовами, а также стремление сохранить культурное наследие, одновременно защищая права и будущее младшего поколения.

Источники: TheGuardin, MyNews

Джамиля Суджадинова