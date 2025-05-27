В заповеднике Гала распространилась болезнь среди животных? – Официальная реакция

В последние дни ряд пользователей социальных сетей опубликовал кадры с животными, содержащимися в Археолого-этнографическом музейном комплексе Гала, утверждая, что те страдают от недостаточного ухода, а у некоторых наблюдаются явные признаки кожных заболеваний.

Упомянутые публикации вызвали серьёзное беспокойство среди общественности. Некоторые, посчитали распространившуюся информацию правдивой, а другие заявили в своих комментариях, что выпадение шерсти у животных - это естественное явление.

По данному вопросу пресс-секретарь Управления Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» Сафайя Ахмедова в ответ на запрос 1news.az заявила, что это не болезнь, а естественный процесс: «У животных весной и летом выпадает шерсть. Наш сотрудник занимается стрижкой».

Подчеркнем, что Археолого-этнографический музейный комплекс «Гала» находится в подчинении Управления Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер».

Гафар Агаев