Армения готова принять у себя встречу в формате «3+3»

Армения подтверждает готовность принять у себя очередную министерскую встречу в формате «3+3», о чем было заявлено еще в 2024 году.

Об этом Sputnik Армения в ответ на письменный запрос сообщили в МИД страны.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Армении Араратом Мирзояном сообщил, что третья встреча в формате «3+3» по вопросам Южного Кавказа находится на стадии подготовки. По его словам, Москва предлагает провести следующие заседания в Баку и Иреване.

«Армения еще 18 октября 2024 года, во время третьей встречи консультативной платформы «3+3» в Стамбуле, заявила о готовности принять следующую министерскую встречу», — отметили в МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве также добавили, что при определении даты и места проведения встречи общественность будет своевременно проинформирована.