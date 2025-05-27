Словакии грозит финансовое наказание от ЕС

Германия готова рассмотреть вопрос о приостановке финансирования Словакии Европейским союзом (ЕС) из-за отклонения страны от «общего направления» объединения.

Об этом на конференции WDR Europaforum заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

«Всегда есть возможность забрать у них европейские средства. Если это будет необходимо, мы будем действовать», — предупредил он, передает Bloomberg.

Мерц также раскритиковал Венгрию, которая уже потеряла значительную часть финансирования ЕС, и напомнил, что страны ЕС будут сталкиваться с последствиями несоблюдения законов и норм блока.