Словакии грозит финансовое наказание от ЕС
Германия готова рассмотреть вопрос о приостановке финансирования Словакии Европейским союзом (ЕС) из-за отклонения страны от «общего направления» объединения.
Об этом на конференции WDR Europaforum заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
«Всегда есть возможность забрать у них европейские средства. Если это будет необходимо, мы будем действовать», — предупредил он, передает Bloomberg.
Мерц также раскритиковал Венгрию, которая уже потеряла значительную часть финансирования ЕС, и напомнил, что страны ЕС будут сталкиваться с последствиями несоблюдения законов и норм блока.
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