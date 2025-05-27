 Азербайджанская делегация ознакомилась с медиапроектами Минобороны Узбекистана - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Азербайджанская делегация ознакомилась с медиапроектами Минобороны Узбекистана - ФОТО

First News Media22:00 - Сегодня
Азербайджанская делегация ознакомилась с медиапроектами Минобороны Узбекистана - ФОТО

В рамках визита в Узбекистан азербайджанская делегация в составе представителей пресс-служб ряда госструктур и СМИ ознакомилась с деятельностью пресс-службы узбекского Министерства обороны.

В ходе встречи была предоставлена информация о деятельности структуры, обсуждены вопросы информационной безопасности, организации связей с общественностью в военной сфере, стратегических коммуникаций, а также возможные направления будущего сотрудничества в сфере медиа.

Азербайджанская делегация также была проинформирована о технических возможностях пресс-службы, выпускаемых изданиях и телепрограммах, планируемых проектах.

Затем делегация посетила Мемориальный комплекс «Парк Победы» и Государственный музей Славы.
Общая площадь «Парка Победы» составляет 14,6 гектара. Комплекс отображает Вторую мировую войну и ее последствия, пейзажи военного времени, в том числе окопы и землянки, полевые палатки.

Экспозиция отражает мужество и отвагу узбекского народа на фронте и в тылу, его большой вклад в достижение Победы над фашизмом.

Поделиться:
138

Актуально

Xроника

В Лачине в ходе обеда состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева ...

Футбол

Сборная Азербайджана по мини-футболу обыграла Румынию и вышла в 1/4 финала ЧМ

Политика

В Баку завершилась международная конференция, посвященная борьбе с исламофобией

Общество

Десятки потерпевших дали показания по уголовному делу Рубена Варданяна - ФОТО

Общество

Самолет, следовавший рейсом из Стамбула в Тбилиси, совершил вынужденную посадку в Бакинском аэропорту

Азербайджанская делегация ознакомилась с медиапроектами Минобороны Узбекистана - ФОТО

В Азербайджане завершены майские выплаты пенсий и пособий

Десятки потерпевших дали показания по уголовному делу Рубена Варданяна - ФОТО

Выбор редактора

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Новости для вас

Студентка педагогического университета погибла в аварии

Стал известен оклад женщин-водителей автобусов

В Азербайджане отец по неосторожности сбил насмерть 2-летнюю дочь

Чудо в Баку: Девушка выжила после падения с 10-го этажа

Последние новости

Сборная Азербайджана по мини-футболу обыграла Румынию и вышла в 1/4 финала ЧМ

Сегодня, 23:00

В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю 28 Мая - Дня независимости

Сегодня, 22:40

Самолет, следовавший рейсом из Стамбула в Тбилиси, совершил вынужденную посадку в Бакинском аэропорту

Сегодня, 22:21

Азербайджанская делегация ознакомилась с медиапроектами Минобороны Узбекистана - ФОТО

Сегодня, 22:00

Шахбаз Шариф: Да здравствует пакистано-азербайджанская дружба!

Сегодня, 21:40

Премьер-министр Али Асадов встретился с председателем Сената Египта

Сегодня, 21:20

Обнародована повестка очередного заседания Милли Меджлиса Азербайджана

Сегодня, 21:00

В Баку завершилась международная конференция, посвященная борьбе с исламофобией

Сегодня, 20:40

В Лачине в ходе обеда состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Пакистана в расширенном составе

Сегодня, 20:20

В Азербайджане завершены майские выплаты пенсий и пособий

Сегодня, 20:15

Московский суд признал законным заочный арест Гусейна Гасанова

Сегодня, 20:00

Десятки потерпевших дали показания по уголовному делу Рубена Варданяна - ФОТО

Сегодня, 19:45

Захарова сообщила об открытии Азербайджанского театра в Дербенте после реконструкции

Сегодня, 19:30

Кая Каллас приветствовала помилование гражданина Франции Президентом Азербайджана

Сегодня, 19:15

Представители медиа Азербайджана посетили популярный узбекский телеканал

Сегодня, 19:00

Узбекская компания заинтересована в экспорте семян хлопка-сырца в Азербайджан

Сегодня, 18:49

Совет ЕС одобрил создание фонда милитаризации на €150 млрд

Сегодня, 18:30

В Азербайджанском русском драмтеатре состоится показ «Острова сокровищ» в рамках гастролей «Балтийского дома»

Сегодня, 18:30

Азербайджанское бюро по туризму удостоено международной премии «Совершенный глобальный партнер года» - ФОТО

Сегодня, 18:15

В Лачине состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с премьер-министром Пакистана в узком составе - ФОТО

Сегодня, 18:00
Все новости
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Говорят, время лечит, но, к сожалению, в действительности это не так - оно лишь притупляет горечь утраты. И наши сердца02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50