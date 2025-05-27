Азербайджанская делегация ознакомилась с медиапроектами Минобороны Узбекистана - ФОТО

В рамках визита в Узбекистан азербайджанская делегация в составе представителей пресс-служб ряда госструктур и СМИ ознакомилась с деятельностью пресс-службы узбекского Министерства обороны.

В ходе встречи была предоставлена информация о деятельности структуры, обсуждены вопросы информационной безопасности, организации связей с общественностью в военной сфере, стратегических коммуникаций, а также возможные направления будущего сотрудничества в сфере медиа.

Азербайджанская делегация также была проинформирована о технических возможностях пресс-службы, выпускаемых изданиях и телепрограммах, планируемых проектах.

Затем делегация посетила Мемориальный комплекс «Парк Победы» и Государственный музей Славы.

Общая площадь «Парка Победы» составляет 14,6 гектара. Комплекс отображает Вторую мировую войну и ее последствия, пейзажи военного времени, в том числе окопы и землянки, полевые палатки.

Экспозиция отражает мужество и отвагу узбекского народа на фронте и в тылу, его большой вклад в достижение Победы над фашизмом.