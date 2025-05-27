ОАЭ предоставят бесплатный доступ к ChatGPT+ всем жителям

Объединенные Арабские Эмираты станут первой страной в мире, где все жители получат бесплатный доступ к премиум-версии ChatGPT+.

Инициатива является частью масштабного сотрудничества между правительством ОАЭ и компанией OpenAI, направленного на развитие искусственного интеллекта в регионе, пишут зарубежные СМИ.

В рамках этого сотрудничества также запланировано создание мощного центра обработки данных искусственного интеллекта под названием Stargate UAE в Абу-Даби. По данным издания Axios, первая очередь этого проекта будет иметь мощность около 200 мегаватт и должна быть завершена уже в следующем году. Общая мощность центра достигнет одного гигаватта.

Бесплатный доступ к ChatGPT Plus, который предоставляет пользователям доступ к новейшим инструментам OpenAI, станет доступным для всех жителей страны. Этот сервис уже активно используется миллионами людей по всему миру для обучения, программирования, создания текстов, планирования и других задач.

ОАЭ также согласились инвестировать в развитие ИИ в США сумму, эквивалентную затратам на подобные проекты в Эмиратах. По оценкам Axios, это может поднять общий объем инвестиций до $20 миллиардов, которые будут распределены между США и странами Персидского залива.