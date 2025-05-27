Криптоинвесторы раскритиковали ужин на приеме у Трампа за $1,7 млн - ФОТО

Криптовалютные миллионеры, которые в среднем потратили более $1,7 млн на покупку мемкойнов президента США Дональда Трампа, были неприятно удивлены блюдами, поданными им на приеме по этому случаю.

Присутствующие на ужине заявили, что эта еда оказалась хуже, чем подают в самолетах, пишет газета The Daily Telegraph (DT).

«Ужин на мероприятии Дональда Трампа для инвесторов в криптовалюту стоимостью 1,7 миллиона ​долларов с человека... оказался хуже, чем еда в самолете», — говорится в публикации.

Мероприятие прошло в гольф-клубе президента США в штате Вирджиния. По данным издания, гостям подали жареного палтуса с цитрусовым соусом и филе-миньон с подливкой деми-гляс на тарелках с логотипом Трампа. Однако внешний вид блюд и небольшое количество овощей разочаровали гостей. По словам одного из них, «единственным хорошим блюдом был хлеб с маслом».

Источник: Gazeta.Ru