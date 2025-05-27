Сенатор Грэм: курс США по урегулированию в Украине зависит от позиции России

Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил в статье для газеты Wall Street Journal (WSJ), что видит возможности у Трампа закончить российско-украинский конфликт, но подчеркнул, что Вашингтон будет выбирать курс в рамках урегулирования исходя из позиции Москвы.

«Президент Трамп попросил [президента России] Владимира Путина предоставить документ с требованиями к прекращению огня <...>. В зависимости от реакции России, мы будем знать, какой курс избрать, - написал он. - Сенат готов к любому варианту».

Источник: ТАСС