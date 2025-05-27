Экраны телефонов Samsung и Apple больше не будут содержать российские металлы

Samsung Display, производитель дисплеев для гаджетов из Южной Кореи, отказался от использования российских металлов — золота, вольфрама и тантала. Дисплеи этого бренда используются в том числе Apple для своих смартфонов. Сама Apple перестала использовать вольфрам, тантал и золото от российских предприятий весной 2023 года

Компания Samsung Display («дочка» Samsung, входит в Samsung Semiconductor и выпускает дисплеи для электронной техники) в 2024 году отказалась от российского золота, вольфрама и тантала. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на отчетность компании из Южной Кореи. В Samsung и Samsung Display не ответили на запрос газеты.

Вольфрам в электронике применяется для металлической разводки непосредственно внутри чипа; тантал — как барьер в чипе между кремнием и медью; золотая нить — для разварки кристаллов микросхемы при ее сборке в корпус. Эксперты считают, что из-за отказа от российского сырья на 2-5% может вырасти цена iPhone, для которого южнокорейский производитель делает дисплеи. Сама Apple весной 2023 года в отчете сообщила, что отказалась от использования вольфрама, тантала и золота от российских предприятий «по требованию правительства США», писал тогда «Коммерсантъ».