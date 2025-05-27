РФ запросила заседание СБ ООН по Украине

Россия запросила заседание Совета Безопасности (СБ) ООН в связи с «угрозой миру, исходящей от стран Европы, которые пытаются помешать мирному урегулированию» российско-украинского конфликта.

Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

«Европейские спонсоры киевского режима запросили заседание по гуманитарной ситуации на Украине на 15:00 по Нью-Йорку (23:00 по Баку) 29 мая. Мы решили ответить зеркально и, в свою очередь, запросили заседание в связи с угрозами международному миру и безопасности вследствие действий ряда европейских государств, пытающихся помешать усилиям по мирному урегулированию украинского кризиса. Греческое председательство, как мы ожидаем, назначит его на 10:00 по Нью-Йорку (18:00 по Баку) 30 мая», - написал дипломат в своем телеграм-канале.

Источник: ТАСС