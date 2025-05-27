Парламент Армении отклонил текст заявления к 80-летию Победы

Правящая фракция парламента Армении «Гражданский договор» отказалась включать в повестку пленарного заседания законодательного органа проект заявления к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, разработанный оппозиционной фракцией «Честь имею».

За включение проекта в повестку парламента проголосовали 27 депутатов, против – 54, передают армянские СМИ.

В тексте документа говорится о ключевой роли СССР в Победе над фашизмом, указывается, что Сталинградская и Курская битвы стали переломными моментами в войне, и освобождение Европы от фашизма было бы невозможно без подвига советского солдата. Также авторы текста отметили, что армянский народ внес огромный вклад в победу над нацизмом и этот вклад был особенно ощутим в годы Великой Отечественной войны.

Депутат от фракции «Гражданский договор» Асмик Акопян отметила, что ранее, к 70- и 75-летию Победы, парламент подобных заявлений не принимал, и выразила недоумение по поводу актуальности такой инициативы именно сейчас.

Кроме того, Акопян обратила внимание на то, что в заявлении не упоминается вклад других стран антигитлеровской коалиции, кроме СССР.