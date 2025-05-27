Стрельба в Филадельфии: не менее двух человек погибли, еще девять пострадали

По меньшей мере два человека погибли, девять пострадали при стрельбе в городе Филадельфия (штат Пенсильвания).

Об этом сообщил телеканал WPVI.

Инцидент произошел 26 мая около 22:30 по местному времени (06:30 27 мая по Баку) в центральном парке Фэрмонт.

По данным полиции, погибли мужчина и женщина, среди пострадавших трое подростков в возрасте 15-17 лет.

Другие подробности инцидента, в том числе количество стрелявших и их местонахождение, не приводятся.

Стрельба в парке произошла в День поминовения американских военнослужащих, погибших в различных конфликтах, многие горожане в этот день проводили пикники в парке. Полиция подтвердила, что в момент стрельбы на месте инцидента находилась многочисленная группа людей.