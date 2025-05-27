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Абдельмаджид Наджар: Позиция, занятая Азербайджаном в борьбе с исламофобией, крайне ценна

First News Media12:10 - Сегодня
Абдельмаджид Наджар: Позиция, занятая Азербайджаном в борьбе с исламофобией, крайне ценна

Несмотря на все усилия, международные призывы и работы по просвещению, исламофобия углубляется. Последствия чрезвычайно опасны не только для мусульманских обществ, но и для мира в целом.

Об этом сказал вице-президент Международного союза мусульманских ученых Абдельмаджид Наджар на пленарном заседании на тему «Институционализация европейского антимусульманского законодательства: распространение исламофобской риторики на фоне радикализации», организованном в рамках международной конференции «Исламофобия: разоблачение предвзятости и разрушение стигм».

По его мнению, главной проблемой является широко распространенное невежество в отношении ислама. Отсутствие точных и объективных знаний об исламской религии порождает страх и ненависть среди людей, которые ее не знают. Некоторые круги намеренно используют этот пробел, чтобы попытаться создать в обществе негативный образ ислама.

«Однако мы также наблюдаем приятную тенденцию в Европе - число людей, принимающих ислам, увеличивается. К сожалению, это приводит к росту страха и агрессии в некоторых кругах. В результате исламофобские подходы начинают находить отражение в медиа, политике и даже законодательстве», - отметил он.

По его словам, пример Франции наглядно показывает, как эта тенденция повлияла на законы. Некоторые правовые положения уже принимаются таким образом, что они направлены против религиозных убеждений. Во Франции исламофобия буквально облачена в «юридическую одежду». Это противоречит принципам прав человека, свободы и равенства.

«Поэтому я хотел бы еще раз подчеркнуть, что позиция, занятая такими государствами, как Азербайджан, по этому вопросу, очень ценна. Мы должны извлечь уроки из этого примера и бороться с исламофобией более системно, как юридически, так и посредством образования.

Сегодня я хотел бы выразить глубокую благодарность правительству Азербайджана. Потому что Азербайджанское государство предпринимает важные шаги в области религиозной толерантности, взаимного уважения и сохранения культурного многообразия. В то время, когда исламофобия растет во всем мире, такая государственная политика является в прямом смысле этого слова образцовой», - добавил вице-президент Международного союза мусульманских ученых.

Источник: АЗЕРТАДЖ

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