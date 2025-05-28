В Нефтчале загорелся частный дом, есть погибший и пострадавший - ОБНОВЛЕНО

Появились некоторые подробности смертельного пожара в Нефтчале.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, происшествие случилось во время ремонтных работ в доме.

Так, братья, проводившие ремонт в доме, заливали пол, и один из них по неосторожности закурил.

В этот момент скопившийся в заливке газ внезапно взорвался.

В результате взрыва один из братьев, Байрам Азизов, скончался на месте. Другой брат, Бабек Азизов, получил ожоги.

Одна из комнат дома площадью 120 квадратных метров пришла в негодность в результате пожара, сопровождавшегося взрывом.

По факту ведётся расследование.

15:05

В Нефтчале загорелся частный дом.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, происшествие зарегистрировано в селе Холгарабуджаг района.

Внезапно загорелся частный жилой дом, принадлежащий жителю села Азизову Байраму Бейлер оглы, 2001 года рождения. Пожар был потушен сотрудниками МЧС, прибывшими на место. Несмотря на это, владелец дома, Б. Азизов, скончался от ожогов. Азизов Бабек Бейлер оглы, 1995 года рождения, был госпитализирован с ожогами.