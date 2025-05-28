Пашинян рассказал о консультациях с Баку по срокам заключения мирного договора

Армения и Азербайджан ведут двусторонние консультации по согласованию сроков заключения мирного договора, а также по уточнению некоторых обстоятельств.

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Проект соглашения о мире и установлении дипломатических отношений между Арменией и Азербайджаном согласован, переговоры по нему завершены», - уточнил Пашинян.

Он также коснулся отношений с остальными соседями, отметив, что с Турцией налажен активный диалог, с Ираном - беспрецедентно высокий уровень взаимодействия, а с Грузией - стратегическое партнерство.

Источник: Sputnik Армения