Пашинян рассказал о консультациях с Баку по срокам заключения мирного договора
Армения и Азербайджан ведут двусторонние консультации по согласованию сроков заключения мирного договора, а также по уточнению некоторых обстоятельств.
Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
«Проект соглашения о мире и установлении дипломатических отношений между Арменией и Азербайджаном согласован, переговоры по нему завершены», - уточнил Пашинян.
Он также коснулся отношений с остальными соседями, отметив, что с Турцией налажен активный диалог, с Ираном - беспрецедентно высокий уровень взаимодействия, а с Грузией - стратегическое партнерство.
Источник: Sputnik Армения
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