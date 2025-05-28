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Бидзина Иванишвили объяснил свой отказ встречаться с послом США

First News Media16:35 - Сегодня
Бидзина Иванишвили объяснил свой отказ встречаться с послом США

Олигарх и основатель правящей в Грузии партии «Грузинская мечта» и ее почетный председатель Бидзина Иванишвили объяснил причины своего отказа от встречи с послом США в Тбилиси Робин Данниган, которая должна была передать ему «послание Администрации Трампа» по просьбе госсекретаря Марко Рубио.

«На фоне личного шантажа я считаю неправильным встречаться с послом и обсуждать государственные дела», — заявил почетный председатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили.

Он подтвердил, что посольство действительно связывалось с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе и другими должностными лицами правительства относительно встречи несколько дней назад.

«Посол США сообщил премьер-министру Грузии, что хотел бы встретиться со мной и «передать послание госсекретаря Рубио», на что я выразил ему свое глубокое уважение, но от встречи отказался.

Ранее я публично объяснял причину отказа от встречи с американской стороной, и она остается неизменной.

Напомню, что в условиях личного шантажа я отказался встречаться с [представителем Госдепа] г-ном [Джеймсом] О’Брайеном в прошлом году, когда против меня действовали только неформальные санкции. Мне уже несколько раз предлагали встретиться, но даже тогда я отказывался по той же причине, которую я много раз объяснял в письменном виде предыдущей администрации.

Со времен предыдущей администрации американская сторона ввела против меня сначала неформальные, а затем и формальные санкции. (Неофициальные санкции против меня очень жесткие. Например, швейцарский банк Julius Baer нагло отказывается возвращать мне выигранные через суд деньги, на которые не распространяются никакие формальные санкции, и в этом участвуют также американские юристы.)

На фоне такого личного шантажа я считаю неправильным с моей стороны встречаться с послом и обсуждать государственные дела. В такое время у меня обязательно возник бы комплекс, что я принимаю решения по государственным вопросам в противовес своим личным интересам, что для меня неприемлемо в принципе.

Этот комплекс останется со мной даже тогда, когда у меня возникнет ощущение, что соглашение может быть выгодным для обеих сторон. Однако этот комплекс определенно останется не только у меня, но и у коллектива, и у общества», — говорится в заявлении Иванишвили.

По его словам, наряду с отказом послу предложили встречу с премьер-министром Грузии.

«Премьер-министр не находится под какими-либо формальными или неформальными санкциями и поэтому не может иметь никаких комплексов, связанных с личным шантажом. Однако посол отказался это сделать, что подтверждает наше мнение о том, что они считают личный шантаж ведущим фактором в принятии грузинской стороной возможных решений, связанных с государственными интересами», — заявил почетный председатель «Грузинской мечты».

Источник: грузинский Первый канал

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