Трамп: США поддерживают прочный мир между Азербайджаном и Арменией

США продолжают поддерживать прочный мир между Азербайджаном и Арменией.

Об этом говорится в поздравительном письме Президента США Дональда Трампа руководителю Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю Дня независимости, текст которого опубликован на официальном сайте азербайджанского лидера.

«Соединенные Штаты продолжают поддерживать прочный мир между Азербайджаном и Арменией. Мирное урегулирование конфликта будет и далее способствовать процветанию Южного Кавказа и предоставит больше возможностей для сотрудничества с США. Настало время взять на себя обязательства по достижению мира и возвестить о новой эре процветания для народов Южного Кавказа», - подчеркивается в письме.