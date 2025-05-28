Германия выделила Украине 5 млрд евро

Германия согласовала новую военную помощь Украине на сумму около 5 млрд евро.

Об этом сообщается на сайте Министерства обороны страны.

Отмечается, что министр обороны Борис Писториус и его украинский коллега Рустем Умеров подписали в Берлине соглашение о финансировании поставок дальнобойного оружия украинского производства. Кроме того, был заключен контракт между Украиной и немецкой военной промышленностью.

Общая сумма новой поддержки ВСУ составит около пяти млрд евро. Деньги поступят из фондов, уже одобренных Бундестагом.

Соглашение также основано на обязательстве Германии инвестировать напрямую в украинское производство вооружений. Германия в том числе продолжит поставлять боеприпасы для различных военных систем, включая системы ПВО.

Берлин также профинансирует ремонтные мощности в Украине, тем самым укрепив устойчивость украинских вооруженных сил. Немцы профинансируют и медицинское оборудование, также произведенное в Украине. Помимо этого, отмечается, что финансирование значительной части системы спутниковой связи уже выполнено.

Продолжение работы спутниковой системы обеспечено на длительный период. То же самое касается и системы связи военного командования и управления.