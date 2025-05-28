Назначен новый министр внутренних дел Грузии - ОБНОВЛЕНО
МВД Грузии возглавил Гела Геладзе, ранее замначальника Службы госбезопасности страны, сообщил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.
"Хочу поблагодарить Вахтанга Гомелаури за проделанную работу и представить нового главу МВД Гелу Геладзе", - сказал Кобахидзе на брифинге в Госканцелярии.
10:15
Глава Министерства внутренних дел Грузии, вице-премьер страны Вахтанг Гомелаури заявил, что подал в отставку.
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
«Хочу информировать общество, что я принял решение уйти с поста с министра внутренних дел», — отметил он.
По словам Гомелаури, ему «было нелегко принять это решение». Более 10 лет он занимал должности министра внутренних дел Грузии, начальника Службы государственной безопасности и вице-премьер-министра. По его словам, после ухода с поста он планирует больше времени уделять своей семье.
В частности, политик поблагодарил премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе за поддержку. Гомелаури подчеркнул, что остается верен своей стране и пожелал будущему главе МВД успехов.