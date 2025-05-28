В этот день Габала и Огуз частично останутся без газа

Временные перебои в газоснабжении ожидаются в селе Нохургышлаг Габалинского района и нескольких сёлах Огузского района.

Как сообщает 1news.az, об этом заявило Производственное объединение «Азеригаз» Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Отмечается, что в связи с переносом газопровода низкого давления D108 мм, проходящего по земельному участку Мехтиева Эльвина Тельман оглы, участвовавшего в боях за территориальную целостность Азербайджана, а также газопровода среднего давления D=57 мм, проходящего напротив земельного участка Шабеддинова Мансура Агалар оглы, с завтрашнего дня, с 10:00 и до завершения работ, планируется внутреннее прекращение подачи газа 350 абонентам в селе Нохургышлаг.

В связи с установкой измерительного узла на надземном газопроводе среднего давления D219 мм на территории села Керимли Огузского района, с завтрашнего дня, с 10:00 и до завершения работ, планируется прекращение газоснабжения 2244 абонентов в сёлах Хачмаз, Хачмаз Гышлаг, Деймедере, Синджан, Теркеш, Деймедаглы, Беюк Союдлю и Гарабулаг.

Подача газа будет восстановлена после завершения работ.