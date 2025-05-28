Иран готов приостановить обогащение урана в обмен на разморозку активов - СМИ

Тегеран может на год приостановить обогащение урана, если США согласятся разблокировать замороженные активы республики и признают ее право на обогащение в мирных целях.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на иранские источники.

По мнению источников, две стороны смогут достичь "политического соглашения", если США примут условия Ирана. Отмечается, что вопрос еще не обсуждался с американской командой переговорщиков. По условиям такого соглашения, Иран на год прекратит обогащать уран. Часть обогащенных до высокого уровня запасов будет поставлена в другие страны или преобразована в топливо для мирных целей.

США, пишет Reuters, неоднократно заявляли, что новая сделка по ядерной программе Ирана должна предусматривать прекращение обогащения, которое якобы может осуществляться для создания ядерного оружия. Иран неоднократно заявлял, что не намерен создавать такое оружие.

Источник: ТАСС