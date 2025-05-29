Украина передала России документ по прекращению огня
Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что передал помощнику президента России Владимиру Мединскому меморандум по прекращению огня.
Информация об этом была размещена на Telegram-канале Министерства обороны Украины.
«Я передал главе российской делегации наш документ, отражающий украинскую позицию. Они получили этот документ. Мы подтверждаем готовность Украины к полному и безусловному прекращению огня и дальнейшей дипломатической работе. Мы не против встреч с россиянами и ожидаем их „меморандума“, чтобы встреча была не пустой и могла реально приблизить завершение войны. Российская сторона имеет еще не менее четырех дней до вылета, чтобы передать нам для обработки их документ», — говорится в телеграм-канале Минобороны Украины.
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