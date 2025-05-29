 Украина передала России документ по прекращению огня | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Украина передала России документ по прекращению огня

First News Media00:00 - Сегодня
Украина передала России документ по прекращению огня

Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что передал помощнику президента России Владимиру Мединскому меморандум по прекращению огня.

Информация об этом была размещена на Telegram-канале Министерства обороны Украины.

«Я передал главе российской делегации наш документ, отражающий украинскую позицию. Они получили этот документ. Мы подтверждаем готовность Украины к полному и безусловному прекращению огня и дальнейшей дипломатической работе. Мы не против встреч с россиянами и ожидаем их „меморандума“, чтобы встреча была не пустой и могла реально приблизить завершение войны. Российская сторона имеет еще не менее четырех дней до вылета, чтобы передать нам для обработки их документ», — говорится в телеграм-канале Минобороны Украины.

Поделиться:
201

Актуально

Xроника

Завершился визит Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан - ФОТО

Xроника

На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры с открытия ...

Xроника

Генсек ООН поздравил Президента Ильхама Алиева

Политика

Министры обороны Азербайджана и Турции обсудили развитие военно-технического ...

В мире

Украина передала России документ по прекращению огня

Дуров сообщил о сотрудничестве с Маском и интеграции ИИ Grok в Telegram.

Иран готов приостановить обогащение урана в обмен на разморозку активов - СМИ

Германия выделила Украине 5 млрд евро

Выбор редактора

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Новости для вас

«Мы хотим имена и страны»: Трамп потребовал от Гарварда данные по иностранным студентам

Администрация Трампа лишила Гарвардский университет права принимать иностранных студентов

Байден впервые вышел в свет после новости о тяжелой болезни

СМИ: Маск решил отказаться от политической карьеры по ряду причин

Последние новости

Чемпионат мира по мини-футболу: Определились все четвертьфинальные пары

Сегодня, 00:23

Украина передала России документ по прекращению огня

Сегодня, 00:00

На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры с открытия Лачинского международного аэропорта - ВИДЕО

28 / 05 / 2025, 23:40

Азербайджан и ЕС продолжат дискуссии по вопросам внешней политики и безопасности

28 / 05 / 2025, 23:20

Дуров сообщил о сотрудничестве с Маском и интеграции ИИ Grok в Telegram.

28 / 05 / 2025, 23:00

Иран готов приостановить обогащение урана в обмен на разморозку активов - СМИ

28 / 05 / 2025, 22:40

Германия выделила Украине 5 млрд евро

28 / 05 / 2025, 22:20

В Нью-Йорке по случаю 28 Мая - Дня независимости подняли флаг Азербайджана - ФОТО

28 / 05 / 2025, 22:00

Генсек ООН поздравил Президента Ильхама Алиева

28 / 05 / 2025, 21:40

«Мост мира» в Тбилиси окрасился в цвета азербайджанского флага - ФОТО

28 / 05 / 2025, 21:25

Завершился визит Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан - ФОТО

28 / 05 / 2025, 21:03

Россия предлагает Украине встречу 2 июня в Стамбуле

28 / 05 / 2025, 21:00

СГБ опубликовала видеоролик, посвящённый 28 Мая — Дню Независимости

28 / 05 / 2025, 20:40

Нетаньяху заявил о ликвидации лидера ХАМАС в Газе

28 / 05 / 2025, 20:20

В Баку прошел велопробег, посвященный Дню независимости - ФОТО

28 / 05 / 2025, 20:00

Обсуждены перспективы развития военного сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном

28 / 05 / 2025, 19:40

Министры обороны Азербайджана и Турции обсудили развитие военно-технического сотрудничества двух стран

28 / 05 / 2025, 19:33

Мухаммад Шахбаз Шариф: Наши флаги всегда будут развеваться вместе

28 / 05 / 2025, 19:30

Премьер-министр Пакистана: Один из прекрасных моментов нашей истории - это сплочение трех братских стран

28 / 05 / 2025, 19:26

Aqua Tigers Circus – главное цирковое событие этого лета на сцене Circus Sea Breeze!

28 / 05 / 2025, 19:15
Все новости
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Говорят, время лечит, но, к сожалению, в действительности это не так - оно лишь притупляет горечь утраты. И наши сердца02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50