Секретарь Совбеза Армении: Проводим консультации с Азербайджаном для подписания мирного соглашения

По дипломатическому каналу мы проводим консультации с Азербайджаном для подписания мирного соглашения.

Об этом в беседе с журналистами 29 мая заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян, передают армянские СМИ.

Он пояснил, что текст мирного договора «финализирован и остается его подписать».

Григорян выразил готовность Армении распустить МГ ОБСЕ в день подписания мирного соглашения.

Он также отметил, что процесс делимитации границы не стоит на месте, рабочие группы на уровне вице-премьеров Армении и Азербайджана находятся на связи и продолжают работать, чтобы продвинуться вперед.

Григорян сообщил, что 12,7 километров границы делимитированы, там находятся пограничные войска, и на этих участках в течение последних пяти лет был зафиксирован лишь один инцидент.

«Мы работаем с Азербайджаном над продолжением делимитации, чтобы разместить пограничные войска и установить стабильность также на других участках», - добавил Григорян.

Он пояснил, что согласно последней договоренности делимитация продолжится с участка «чуть ниже» пересечения границы Армении, Грузии и Азербайджана.