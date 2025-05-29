Казахстан запустит завод по производству артиллерийских снарядов стандарта НАТО

Казахстан приступил к строительству нового завода по производству артиллерийских боеприпасов в сотрудничестве с партнером из Сингапура, сообщает Defence blog.

Предприятие будет выпускать снаряды как советского образца (122 мм и 152 мм), которые по-прежнему широко используются в Центральной Азии, так и стандарта НАТО (155 мм). Это позволит обеспечить потребности армии и экспортные поставки, привлекая самых разных клиентов.

Данный шаг предпринят в целях укрепления оборонной промышленности страны и снижения зависимости от импорта вооружений, особенно в условиях растущей нестабильности в регионе и изменения глобальных цепочек поставок. Завод строится на территории одного из национальных индустриальных парков Казахстана, однако точное местоположение пока не разглашается.

Источник: The Moscow Times