Казахстан запустит завод по производству артиллерийских снарядов стандарта НАТО
Казахстан приступил к строительству нового завода по производству артиллерийских боеприпасов в сотрудничестве с партнером из Сингапура, сообщает Defence blog.
Предприятие будет выпускать снаряды как советского образца (122 мм и 152 мм), которые по-прежнему широко используются в Центральной Азии, так и стандарта НАТО (155 мм). Это позволит обеспечить потребности армии и экспортные поставки, привлекая самых разных клиентов.
Данный шаг предпринят в целях укрепления оборонной промышленности страны и снижения зависимости от импорта вооружений, особенно в условиях растущей нестабильности в регионе и изменения глобальных цепочек поставок. Завод строится на территории одного из национальных индустриальных парков Казахстана, однако точное местоположение пока не разглашается.
Источник: The Moscow Times