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Церковь как чулан: Пашинян обнаружил, что в храмах больше арматуры, чем благодати

First News Media13:36 - Сегодня
Церковь как чулан: Пашинян обнаружил, что в храмах больше арматуры, чем благодати

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, кажется, открыл для себя неожиданную истину: армянские церкви — это не святыни, а, судя по его словам, филиалы складов стройматериалов и секонд-хендов.

«Я официально говорю, что наши церкви превращены в чуланы», - заявил он на заседании правительства, передают армянские СМИ.

Пашинян выразил недовольство отношением к церквям. По его словам, в церквях зачастую хранят мешки с цементом, старые куски «абаловки», старые, ржавые куски арматуры. «Заходишь в церковь и вдруг видишь там мусор, чью-то старую одежду, чью-то обувь... Сколько можно быть такими фальшивыми?», - отметил премьер-министр. Пашинян призвал министра образования, науки, культуры и спорта установить стандарты для церквей.

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