Встреча лидеров Азербайджана, Турции и Пакистана – президента Ильхама Алиева, президента Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Мухаммада Шахбаза Шарифа, состоявшаяся в Лачине, стала значимым событием не только в контексте трехстороннего партнерства, но и в более широкой геополитической перспективе.

Символичный выбор места проведения саммита — освобожденный город Лачин — подчеркнул новые реалии на Южном Кавказе и растущее влияние альянса Баку–Анкара–Исламабад. Эта встреча укрепила формат стратегического взаимодействия трех государств, охватывающий вопросы безопасности, инфраструктурного развития и внешнеполитической координации, и одновременно послала четкий сигнал как региональным игрокам, так и мировому сообществу.

Такого мнения придерживается политический аналитик, глава Клуба политологов «Южный Кавказ» Ильгар Велизаде, который считает, что саммит стал важной вехой в развитии трехстороннего сотрудничества, особенно в области безопасности и региональной стабильности, задав новый вектор партнерства, выходящего далеко за рамки обычных союзов.

«Прошедший в Лачине трехсторонний саммит Азербайджан-Турция-Пакистан показал, что, несмотря на наличие объективной необходимости развивать сотрудничество по широкому спектру направлений, приоритетом для сторон остаются вопросы безопасности и обеспечения стабильности в регионе.

Это связано с тем, что, несмотря на высокую эффективность, с которой Азербайджан, Турция и Пакистан сегодня справляются с возникающими рисками и угрозами, сами эти угрозы продолжают сохраняться. Поэтому координированные и слаженные действия между странами — особенно между ведомствами, отвечающими за безопасность, — приобретают особую значимость. Причем речь идет не только о министерствах обороны, но и о других структурах, вовлеченных в обеспечение внутренней и внешней стабильности. Именно вопросы безопасности остаются ключевым стержнем трехстороннего взаимодействия на высоком уровне.

В то же время стороны не ограничиваются только повесткой в сфере безопасности. В центре внимания находятся и вопросы экономического сотрудничества, развитие транспортно-логистических связей, инвестиционные проекты, а также партнерство в сферах высоких технологий и искусственного интеллекта.

Безусловно, это крайне важная составляющая трехстороннего сотрудничества. Однако без обеспечения безопасности и стабильности в регионах, где расположены эти государства, говорить о полноценной реализации экономических проектов не приходится. Именно поэтому вопросы, связанные с безопасностью, закономерно выходят на первый план и становятся фундаментом для дальнейшего углубления партнерства между Азербайджаном, Турцией и Пакистаном.

Здесь стоит подчеркнуть, что все три страны демонстрируют высокую эффективность в противодействии угрозам безопасности. Турция, в частности, успешно завершила многолетнюю борьбу с курдским экстремизмом — достижение, с которым лидеры Азербайджана и Пакистана публично поздравили Анкару. Азербайджан, в свою очередь, обеспечил стабильность и безопасность в своем регионе, решительно покончив с армянским сепаратизмом и нейтрализовав армянскую агрессию. Эти примеры подчеркивают, что каждое из государств не только активно защищает свои национальные интересы, но и формирует прочную основу для регионального взаимодействия в сфере безопасности.

Азербайджан не только положил конец армянской оккупации, но и сформировал новую региональную архитектуру.

Ведь за действиями армянской стороны стояли интересы внешних сил, стремившихся использовать конфликт в собственных геополитических целях. Таким образом, этот успех имеет стратегическое значение и укрепляет основу системы безопасности на Южном Кавказе.

Пакистан, в свою очередь, также продемонстрировал решимость в защите национальных интересов. Он успешно отразил провокацию со стороны Индии, которая, будучи инициированной в Нью-Дели, могла привести к серьезным последствиям для всей Южной Азии. Благодаря оперативным и эффективным действиям военно-воздушных сил Пакистана удалось нейтрализовать угрозу и сохранить региональную стабильность.

Таким образом, как мы видим, все три страны — Азербайджан, Турция и Пакистан — эффективно справляются с возникающими рисками и угрозами, координируя свои усилия и реализуя целый ряд важнейших задач, направленных на укрепление региональной безопасности. Особое внимание уделяется развитию военно-технического сотрудничества, а также взаимодействию в сфере подготовки военных кадров. В этом контексте особую роль играют регулярные совместные учения, тренинги и обмен опытом, которые способствуют повышению оперативной совместимости и укреплению взаимного доверия между вооруженными силами трех стран.

Стоит отметить, что формат трехстороннего сотрудничества в сфере безопасности был институционализирован в 2021 году, а в 2024 году прошел первый саммит в этом формате. Второй саммит состоялся сейчас — в Лачине, и его итоги продемонстрировали приверженность сторон к дальнейшему укреплению партнерства. Лидеры Азербайджана, Турции и Пакистана подтвердили намерение продолжать трехстороннее взаимодействие на системной и эффективной основе, причем на самом высоком уровне. В этой связи уже запланировано проведение следующего саммита в ближайшее время, что свидетельствует о серьезном потенциале данного формата.

Разумеется, между Пакистаном и остальными участниками инициативы — Азербайджаном и Турцией — существует географическая дистанция. Однако стороны активно работают над преодолением логистических барьеров, предлагая конкретные решения, направленные на обеспечение устойчивого и многостороннего взаимодействия. Это подчеркивает стратегическую значимость инициативы и готовность трех государств укреплять кооперацию вопреки внешним и инфраструктурным вызовам.

В ближайшее время ожидается визит президента Азербайджана в Пакистан, в ходе которого планируется подписание важного соглашения, касающегося инвестиционного сотрудничества. Речь идет о реализации масштабного инвестиционного пакета на сумму 2 миллиарда долларов, направленного на поддержку пакистанской экономики.

Несмотря на серьезные вызовы, с которыми сталкивается Пакистан в сфере экономического развития, страна обладает значительным потенциалом. Его реализация может стать основой для перехода на более устойчивую траекторию роста. Азербайджан и Турция, со своей стороны, демонстрируют не только политическую солидарность, но и готовность к практической поддержке — посредством инвестиций, совместных проектов и экономических инициатив. Эти шаги являются частью более широкой стратегии трехстороннего партнерства, направленного на углубление взаимной интеграции и укрепление устойчивости региона.

Пакистанское руководство выражает искреннюю благодарность Азербайджану и Турции за поддержку. Как отметил премьер-министр Пакистана, они счастливы иметь таких надежных братьев. Действительно, в условиях современной международной системы, где многие альянсы оказываются непрочными, ситуативными и лишенными стратегической устойчивости, именно эта трехсторонняя дружба и братство доказали свою жизнеспособность. Это не просто союз по расчету, а глубокое партнерство, основанное на взаимном доверии, солидарности и общих интересах. Сегодня оно выступает важным фактором не только региональной, но и международной политики.

Следует отметить, что в прежние годы в геополитической мысли преобладали концепции, которые отводили Азербайджану, Турции и Пакистану роль периферийных акторов мировой политики. Известные западные теории деления мира — такие как концепции Хартленда и Римленда — стремились сформировать глобальную парадигму, в рамках которой определенным странам предписывалась второстепенная, зависимая роль. Эти подходы нередко программировали целые регионы на участие в бесконечных геополитических противостояниях, конфликтах интересов и проектах, оформленных в духе «борьбы цивилизаций».

Однако на практике именно те государства, которые долгое время воспринимались как «периферия», сегодня все активнее формируют собственную повестку и становятся самостоятельными субъектами международных отношений. Азербайджан, Турция и Пакистан, демонстрируя политическую волю, стратегическую дальновидность и взаимную поддержку, выходят за рамки навязанных парадигм и формируют новую модель регионального партнерства, основанного на равноправии, суверенитете и прагматизме.

Они самостоятельно определяют правила игры, формируют собственные системы безопасности и укрепляют свое влияние без опоры на внешних игроков. Основываясь на принципах самодостаточности и стратегического партнерства, эти государства значительно усиливают свое положение в региональной и международной политике, задавая новый вектор развития для всего геополитического пространства, в котором они действуют.

Таким образом, данный формат демонстрирует, что судьба Азербайджана, Турции и Пакистана находится в их собственных руках и не зависит от прихотей внешних игроков. Их дальнейшее развитие будет строиться на основе общих стратегических интересов, которые сегодня объединяют эти три страны и будут служить прочной основой для их сотрудничества в будущем».