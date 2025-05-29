Спецпредставитель США сообщил об исключении Сирии из списка спонсоров терроризма

Президент США Дональд Трамп намерен исключить Сирию из списка государств - спонсоров терроризма.

Об этом, как передает телеканал Syria TV, заявил в Дамаске спецпредставитель Соединенных Штатов по Сирии Том Барак.

По его словам, главной целью администрации США является «расширение прав и возможностей действующего правительства» в Сирии. Касаясь отношений Сирии с Израилем, он охарактеризовал их как «решаемую проблему», высказавшись в поддержку диалога между странами.

Как передает телеканал «Аль-Ихбария», ранее в Народном дворце в Дамаске спецпредставителя США приняли сирийский президент на переходный период Ахмед аш-Шараа и глава МИД Асаад аш-Шейбани.

Утром в четверг в Дамаске состоялась церемония открытия резиденции посла США в Дамаске после 13-летнего перерыва, ознаменовав возвращение американской дипломатической миссии в Сирию.

Источник: ТАСС