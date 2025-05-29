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Армянская конституционная дилемма: игра слов или реальный поворот к миру?

First News Media17:20 - Сегодня
Армянская конституционная дилемма: игра слов или реальный поворот к миру?

На конференции Yerevan Dialogue 2025 премьер-министр Армении Никол Пашинян сделал заявление, вызвавшее широкий резонанс как внутри страны, так и за ее пределами.

По словам главы правительства, он лично инициирует изменения в Конституцию Армении, если Конституционный суд (КС) сочтет мирное соглашение с Азербайджаном несоответствующим основному закону. «Если КС решит, что соглашение нарушает положения Конституции, я инициирую ее изменение. Упустить возможность мира мы не можем», — подчеркнул Пашинян.

На первый взгляд, столь категоричная позиция может быть воспринята как решительный шаг к окончательному урегулированию армяно-азербайджанского конфликта. Однако на практике заявления армянского лидера уже не раз оказывались вразрез с действиями Еревана. И в случае с Конституцией ситуация также далека от однозначности.

Еще недавно в ответ на вопрос азербайджанского журналиста на конференции в Тиране Пашинян уверял, что в текущей Конституции Армении «де-юре» отсутствуют какие-либо территориальные притязания. Это заявление было подкреплено ссылкой на решение КС от 26 сентября 2024 года, в котором отмечалось, что преамбула Основного закона и содержащаяся в ней отсылка к Декларации независимости действуют лишь в той части, которая закреплена в самих статьях Конституции.

Таким образом, официальный Ереван пытался юридически нейтрализовать претензии Азербайджана к тексту армянской Конституции. Однако, фактически решение суда косвенно подтверждает их наличие: просто речь идет о том, что эта часть преамбулы, якобы, не действует.

Буквально в том же месяце Пашинян выступил с тезисом о том, что сама Декларация независимости, на которой базируется конституционный текст, потенциально может быть источником войны. В этом контексте он призвал к пересмотру Основного закона и отказу от декларативных формулировок.

Парадокс очевиден: с одной стороны, руководство Армении настаивает на том, что в действующей Конституции нет территориальных претензий; с другой — говорит о необходимости исключить отсылки к документу, трактуемому как источник таких претензий.

Не добавляет ясности и отсутствие внятной позиции по ключевому вопросу — будет ли новая редакция Конституции содержать прямой отказ от притязаний на нагорную часть Карабаха. Несмотря на то, что работа над проектом продолжается, конкретики от армянских властей по этому поводу нет. Между тем именно этот пункт является принципиальным для Баку, который неоднократно подчеркивал: без конституционных гарантий отказа от территориальных претензий мира не будет.

В Баку также отмечают, что Армения до сих пор не поддержала идею роспуска Минской группы ОБСЕ — покойника, которому не выписано свидетельство о смерти. Это еще одно условие, выдвигаемое Азербайджаном в рамках своей мирной повестки. Вместо этого, по данным азербайджанской стороны, в Армении продолжается процесс милитаризации, сопровождаемый периодическими обстрелами азербайджанских позиций.

Слова Пашиняна о готовности к миру вряд ли можно назвать новыми. Он и ранее говорил о необходимости реалистичной внешнеполитической повестки и принятии концепции «реальной Армении», в рамках которой признается принадлежность Карабаха Азербайджану. Эти заявления звучали на парламентской трибуне в июне 2024 года, а затем были повторены на Всемирном армянском саммите в сентябре того же года. Однако дальше деклараций дело, по мнению наблюдателей, пока не пошло.

Сегодня армянское общество и международные партнеры внимательно наблюдают за тем, воплотятся ли слова Пашиняна в конкретные шаги. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в недавнем заявлении дал понять, что терпение Баку не безгранично: «Армения рано или поздно будет вынуждена принять требования Азербайджана».

Международное сообщество, прежде всего посредники в лице ЕС и США, призывают к сдержанности и диалогу. Но очевидно, что в эпицентре армяно-азербайджанского диалога находится не столько повестка дня мирных переговоров, сколько текст Конституции Армении — документ, от которого зависит легитимность любых будущих соглашений.

На фоне этого заявления главы армянского правительства о том, что «никакой войны между Арменией и Азербайджаном не будет», звучат как политический манифест, призванный смягчить восприятие реальной стагнации переговорного процесса.

В ближайшие месяцы будет ясно, станет ли нынешняя риторика Пашиняна поворотной точкой в процессе мирного урегулирования или останется очередным заявлением, не подкрепленным политической волей. Азербайджан уже четко сформулировал свои ожидания: изменения в Конституции и отказ от спорных формулировок. Вопрос теперь в том, готов ли Ереван пойти до конца.

Намик Алиев

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