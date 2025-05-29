Запрошено наказание для членов ПНФА, обвиняемых в антигосударственных призывах

Состоялось очередное судебное заседание по уголовному делу экс-председателя Гарадагского районного отделения Партии народного фронта Азербайджана (ПНФА) Заура Аскерова и бывшего члена Бинагадинского отделения Гюндуза Мирзоева, арестованных и обвиняемых в антигосударственных призывах.

Как сообщает АПА, сегодня на судебном процессе в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Азера Тагиева выступил государственный обвинитель Рауф Малышов. Он потребовал приговорить Заура Аскерова и Гюндуза Мирзоева к 7 годам лишения свободы каждого. Прокурор предложил, чтобы обвиняемые отбывали наказание в колонии общего режима.

Адвокат Немат Керимли заявил, что в их действиях не было открытых призывов, и попросил оправдать его подзащитного Заура Аскерова. Другой адвокат Аскеран Мурадов попросил дать ему время для выступления.

Следующее заседание назначено на 5 июня.

Заур Аскеров и Гюндуз Мирзоев были задержаны 7 марта. Им предъявлено обвинение по ст. 281.2 УК (открытые призывы против государства, совершенные повторно либо группой лиц).

Расследование проводилось в Следственном управлении Генеральной прокуратуры.