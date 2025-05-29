Израиль принял предложение США о прекращении огня

Израиль согласился на новое предложение о прекращении огня в Газе, представленное спецпосланником США Стивом Уиткоффом.

Об этом сообщил премьер-министр государства Биньямин Нетаньяху, его слова передает Reuters.

«Премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил семьям заложников, удерживаемых в секторе Газа, что Израиль принял новое предложение о прекращении огня, представленное спецпредставителем президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стивом Уиткоффом», — сказано в сообщении.