Израиль принял предложение США о прекращении огня
Израиль согласился на новое предложение о прекращении огня в Газе, представленное спецпосланником США Стивом Уиткоффом.
Об этом сообщил премьер-министр государства Биньямин Нетаньяху, его слова передает Reuters.
«Премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил семьям заложников, удерживаемых в секторе Газа, что Израиль принял новое предложение о прекращении огня, представленное спецпредставителем президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стивом Уиткоффом», — сказано в сообщении.
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